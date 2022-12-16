В Кирове составили список улиц, откуда в ближайшие дни вывезут снег

Водителей просят не парковать транспорт в зонах уборки. Фото: admkirov.ru

Администрация Кирова составила график вывоза снега с улиц Кирова.

16-17 декабря

- Грибоедова от Красина до Щорса;

- МОПРа от Карла Маркса до Свободы;

- Горького от Воровского до Московской;

- Ленина от Преображенской до Красноармейской;

- Советская от Ленина до Карла Маркса;

- Риммы Юровской от проспекта Строителей до Ульяновской;

- Ульяновская от Энтузиастов до Щорса (четная сторона);

- Советская (нечетная сторона) в Нововятском районе;

- Конституции в микрорайоне Радужный;

- Казанская от Труда до Герцена;

- Ломоносова (западная) от парка Победы до улицы Циолковского.

17-18 декабря

- Современная;

- проезды между Современной и Широтной;

- Щорса от Производственной до Ульяновской;

- Советская (четная сторона) в Нововятском районе;

- Розы Люксембург от Набережной Грина до Ленина;

- Ломоносова (западная) от Циолковского до Московской.

18-19 декабря

- Ленина от Красноармейской до Тимирязева;

- Милицейская от Ленина до Октябрьского проспекта;

- Красноармейская от Ленина до Октябрьского проспекта;

- Розы Люксембург от Ленина до Карла Маркса;

- Рудницкого;

- Советская (четная сторона) в Нововятском районе;

- снежные валы по Спасской;

- Лепсе от Октябрьского проспекта до Цеховой.

Работы проводятся преимущественно в ночное время с 20.00. Водителей просят не оставлять транспорт в зонах уборки.