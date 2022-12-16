В Кирове составили список улиц, откуда в ближайшие дни вывезут снег

Водителей просят не парковать транспорт в зонах уборки. Фото: admkirov.ru
Администрация Кирова составила график вывоза снега с улиц Кирова.
16-17 декабря
- Грибоедова от Красина до Щорса;
- МОПРа от Карла Маркса до Свободы;
- Горького от Воровского до Московской;
- Ленина от Преображенской до Красноармейской;
- Советская от Ленина до Карла Маркса;
- Риммы Юровской от проспекта Строителей до Ульяновской;
- Ульяновская от Энтузиастов до Щорса (четная сторона);
- Советская (нечетная сторона) в Нововятском районе;
- Конституции в микрорайоне Радужный;
- Казанская от Труда до Герцена;
- Ломоносова (западная) от парка Победы до улицы Циолковского.
17-18 декабря
- Современная;
- проезды между Современной и Широтной;
- Щорса от Производственной до Ульяновской;
- Советская (четная сторона) в Нововятском районе;
- Розы Люксембург от Набережной Грина до Ленина;
- Ломоносова (западная) от Циолковского до Московской.
18-19 декабря
- Ленина от Красноармейской до Тимирязева;
- Милицейская от Ленина до Октябрьского проспекта;
- Красноармейская от Ленина до Октябрьского проспекта;
- Розы Люксембург от Ленина до Карла Маркса;
- Рудницкого;
- Советская (четная сторона) в Нововятском районе;
- снежные валы по Спасской;
- Лепсе от Октябрьского проспекта до Цеховой.
Работы проводятся преимущественно в ночное время с 20.00. Водителей просят не оставлять транспорт в зонах уборки.