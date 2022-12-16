В Кировской области в пожаре погибла семейная пара

Возгорание произошло в одном из домов по улице Советской Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 15 декабря, в Кировской области погибла семейная пара. Пожар произошел в одном из домов деревни Христофорово Лузского района.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о возгорании на улице Советской поступило в 01.27. На место выехали два пожарных расчета.

В результате мужчина и женщина погибли. По предварительной информации, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем. Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, что в Кировской области пройдут двухнедельные противопожарные рейды. Проверки охватят муниципалитеты региона.