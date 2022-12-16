Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 декабря 2022 8:28

В ноябре в Кировской области подешевел бензин АИ-92 и 95

Специалисты отметили снижение цен на моторное топливо
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Бензин марки АИ-98 и выше, однако, вырос в цене.

Бензин марки АИ-98 и выше, однако, вырос в цене.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове в ноябре снизились цены на моторное топливо. Такие выводы сделали специалисты Кировстата.

По данным ведомства, в ноябре в среднем цены упали на 0,2%. Так, газовое моторное топливо подешевело на 5,7%, Бензин марок АИ-92 и АИ-95 стал доступнее на 0,9% и 0,8% соответственно. В то же время выросла цена на бензин АИ-98 и выше - на 0,3%. Стало ощутимо дороже дизельное топливо - на 7,8%.

Отметим, что в октябре по сравнению с предыдущим месяцем цены на моторное топливо особо не менялись: роста или падения стоимости не было отмечено.