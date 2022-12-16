С 16 по 18 декабря в двух районах Кирова пройдут «сплошные проверки» водителей

Автолюбителей будут также останавливать в пригородных зонах и на въездах и выездах из Кирова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчан предупредили о проведении «сплошных проверок» водителей с 16 по 18 декабря. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, рейды пройдут в Октябрьском и Ленинском районах города. Кроме того, автолюбителей будут останавливать в пригородных зонах и на въездах и выездах из Кирова.

Уточняется, что дежурить на участках также намерены активисты организации «Ночной Патруль» и представители добровольных народных дружин. Кроме того, водителей проинформировали о том, что во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы.

За управление транспортом в нетрезвом виде автолюбителям грозит штраф размером в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, что в Кирове пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадали два человека. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем.