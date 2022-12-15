В Кирове 17 декабря откроется каток в парке имени Гагарина

В субботу состоится официальное открытие ледовой площадки. Фото: admkirov.ru

17 декабря состоится официальное открытие катка в парке имени Гагарина. Об этом сообщает горадминистрация.

На днях подрядчик закончил шлифовку льда. Сейчас идет приемка документов и оформление фотозоны. В субботу каток уже будет готов посетителей. На официальное открытие приглашают всех жителей и гостей города.

В парке работает прокат коньков. Посетители также смогут взять специальное устройство, которое поможет освоить базовые навыки катания и позволит уверенно стоять на коньках. Рядом с ледовой площадкой также расположится пункт питания.

Как добавили в мэрии, на данный момент также заканчивается обустройство катка в Коминтерне, который будет открыт на следующей неделе. Его общая площадь превышает три тысячи квадратных метров.