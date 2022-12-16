В Кировской области построят новые поликлиники

Власти построят больницы в Нолинске, Кильмези и Свече Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области начнут строительство трех новых поликлиник. Об этом сообщил областной Минздрав.

Губернатор Александр Соколов отметил, что из бюджета на 2023 год значительная часть средств выделяется на социальную сферу, в том числе на здравоохранение. В 2023 году в эту значимую отрасль направят 13,5 млрд рублей.

Более 1 миллиарда рублей выделят на модернизацию медицинского оборудования и капитальный ремонт в 24 больницах, а также приобретут 70 профильных машин, построят 56 акушерских пунктов и офисов врачей.

Власти также планируют завершить строительство детской поликлиники в Слободском. Построят больницы в Нолинске и Кильмези, а также в поселке Свеча.