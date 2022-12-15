Театральную площадь к Новому году украсят баннером за 166 тысяч рублей

Таким баннером украсят сцену на площади. Фото: zakupki.gov.ru

В Кирове новогодний баннер для сцены на Театральной площади закупили за 166 тысяч рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно данным портала, закупка осуществлялась одним днем у единственного поставщика. Заказчиком выступил ДК «Космос». Средства на печать выделят из городского бюджета. Баннер должен быть готов 16 декабря.

Напомним, ранее мы сообщали, как будет оформлена Театральная площадь к Новому 2023 году. Основной параметр - использование старых украшений. Подробности можно прочитать здесь. О праздничных мероприятиях можно узнать по этой ссылке.