Пост бизнес-омбудсмена Кировской области занял Андрей Вавилов

Андрей Вавилов уже занимал должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Фото: Правительство Кировской области

Бизнес-омбудсменом региона стал Андрей Вавилов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

На пост уполномоченного по защите прав предпринимателей претендовали два кандидата. Большинство депутатов проголосовали за Андрея Вавилова, выдвинутого Союзом «Вятская торгово-промышленная палата» Кировской области.

- Главная задача омбудсмена - защита прав предпринимателей и отстаивание их интересов во всех структурах, - отметил на публичных слушаниях Вавилов.

Новый бизнес-омбудсмен родился в Кирове. В 2012-2013 и 2014-2017 годах он уже занимал должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей. На данный момент Андрей Вавилов руководит региональным отделением общественной организации «Опора России».