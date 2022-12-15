30 и 31 декабря между Кировом и Нижним Новгородом будет курсировать сдвоенная «Ласточка»

Сдвоенная «Ласточка» будет курсировать на маршруте только два дня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К Новому году количество вагонов в составе «Ласточки» увеличится. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Число вагонов вдвое вырастет в составах, отправляющихся из Нижнего Новгорода 30 декабря и из Кирова - 31 декабря. Как пояснили в пресс-службе Горьковской железной дороги, это позволит перевезти больше пассажиров без увеличения количества рейсов, чтобы не сдвигать привычное расписание.

Напомним, из Нижнего Новгорода «Ласточка» отправляется в 17.52 ежедневно и прибывает в Киров в 22.51. В обратный путь она отправляется в 06.21 и прибывает в Нижний Новгород в 11.20.

Купить билеты и узнать актуальное расписание можно на сайте РЖД, в мобильном приложении и в кассах вокзала.