Из Кирса до Лесного до конца года запустят новый автобус

Автобус приедет в район в ближайшие две недели. Фото: kirovreg.ru

В Верхнекамском районе до конца года запустят новый автобус из Кирса в поселок Лесной. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Технику для запуска нового рейса приобрели по поручению губернатора Александра Соколова. Транспорт вместит 37 пассажиров. Сейчас автобус проходит процедуру приемки в КПАТ, и в ближайшие две недели отправится в Верхнекамский район.

По словам главы региона, ранее автобус из Кирса до Лесного курсировал только в пятницу и воскресенье. Теперь он будет ходить еще и по средам.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кирове не будут запускать автобусный маршрут №7. Подробнее об этом - здесь.