Кировские власти пресекли попытки создания «Кировлеса» 2.0

Александр Соколов заверил, что коррупционных схем в регионе не будет. Фото: Правительство Кировской области

Кировские власти пресекли коррупционную схему «Кировлеса» 2.0. Об этом сообщил глава региона Александр Соколов во время прямой линии с кировчанами.

- В Кировской области сложная история по этим фактам, потому что вынесли много приговоров чиновникам высокого ранга - и областного, и муниципального уровня. Прежде всего нужно создавать условия, чтобы не возникало коррупционных схем, – рассказал Александр Соколов о борьбе с коррупцией.

Губернатор подчеркнул, что коррупция – это та болезнь, которая изнутри разъедает и общество, и власть, и делает невозможным движение вперед.

Глава региона также отметил, что коррупционеров ждет безжалостное наказание со стороны властей и со стороны закона.

Глава региона упомянул про «коррупционное поведение» - когда по декларации кто-то из чиновников что-то приобрел, а доход предъявить не может. Там, где вопрос можно решить административно, человека увольняют по подозрению в коррупции, а дальше в работу вступают правоохранители.

«Кировлес 2.0» - это государственная организация, которая хотела выходить на крупные лоты по розыгрышу лесных ресурсов, выигрывать, а затем без конкурсов раздавать их.