Кировская компания хочет купить завод «ИКЕА»

Фирма, желающая приобрести «ИКЕА», хорошо зарекомендовала себя. Фото: Правительство Кировской области

Кировская компания хочет приобрести ООО «ИКЕА Индастри Вятка» в поселке Красная Поляна Вятскополянского района. Такую информацию сообщает правительство области.

В начале 2022 года группа компаний «Интер ИКЕА» приостановила производство на территории РФ, а летом собственник решил продать предприятие. Такое решение было принято из-за сложившейся геополитической обстановки, отсутствия комплектующих и невозможности отгрузки продукции на экспорт.

В «ИКЕА Индастри Вятка» на конец сентября числилось 385 человек. Все они будут получать выплаты от собственника до марта 2023 года.

- «ИКЕА» ведет переговоры с различными российскими фирмами по продаже 4 заводов, расположенных в России, - отметил губернатор Александр Соколов. - Одна из этих фирм работает в Кировской области, хорошо зарекомендовала себя. Ее флагманское предприятие - один из крупнейших налогоплательщиков - находится в Кирове и тоже связано с лесопереработкой. Я уверен, что эта компания будет вести честный бизнес, вернет людей, которые сейчас временно трудоустроены в других местах.