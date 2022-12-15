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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 8:58

В Свечинском районе 65-летний мужчина погиб в пожаре

По факту происшествия проводится проверка
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Огонь вспыхнул в одном из жилых домов.

Огонь вспыхнул в одном из жилых домов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свечинском районе пожар унес жизнь мужчины. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Трагедия произошла 14 декабря в поселке Свеча. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов - предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем при курении в нетрезвом виде. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 65-летнего мужчины.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Эксперты устанавливают все обстоятельства трагедии.

Кировчан просят уделять больше внимания пожарной безопасности.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.