В Свечинском районе 65-летний мужчина погиб в пожаре

Огонь вспыхнул в одном из жилых домов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свечинском районе пожар унес жизнь мужчины. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Трагедия произошла 14 декабря в поселке Свеча. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов - предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем при курении в нетрезвом виде. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 65-летнего мужчины.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Эксперты устанавливают все обстоятельства трагедии.

Кировчан просят уделять больше внимания пожарной безопасности.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.