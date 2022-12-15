Из Кировской области 10 призывников попали в Президентский полк

В элитное воинское подразделение попали выпускники колледжей и вузов Кирова. Фото: Правительство Кировской области

В Кировской области 10 призывников отобрали для службы в президентском полку – одной из самых престижных воинских частей страны. Об этом сообщает правительство региона.

– Ребятам выпала большая честь представлять Кировскую область. Это крепкие, здоровые, рослые ребята, которые прошли серьезный отбор для службы. Уверен, что та дружба, которую они обретут, юноши пронесут через всю свою жизнь. Служба в армии – это почетная обязанность каждого российского гражданина, – сказал руководитель администрации губернатора Алексей Комаров.

Он отметил, что Президентский полк – это элита не только Вооруженных сил России, но и охрана Федеральной службы.

По традиции каждому новобранцу вручили памятный подарок - часы, с напоминанием о родном крае, домашнем очаге.

В президентский полк вошел Павел Коновалов. Юноша окончил бакалавриат Московской государственной юридической академии. Занимается плаванием, футболом и лыжными гонками.

Также в элитные войска попал Илья Семенов. Он 10 лет занимался большим теннисом и плаванием. Взял академический отпуск в колледже, чтобы пойти в армию и посвятить себя военной службе.

Денис Кротов окончил Омутнинский колледж педагогики, экономики и права, мастер спорта по прыжкам на батуте, бронзовый призер первенства России 2020 года на акробатической дорожке.