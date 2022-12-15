Кировских водителей предупредили об отключении светофоров на двух перекрестках

На модернизацию светофоров в Кирове выделили 59 миллионов рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове 15 декабря на двух перекрестках отключат светофоры. Как сообщили в городской администрации, оборудование планируют обновить в течение дня.

Уточняется, что светофоры не будут работать на пересечении улиц Карла Маркса и Милицейской, а также Базовой и Производственной. Водителей просят быть внимательными на перекрестках и руководствоваться знаками приоритета.

Отметим, что на модернизацию светофоров в Кирове выделили 59 миллионов рублей. До конца года оборудование планируют обновить еще на 10 участках. Так, работы завершаются на улицах Производственной и Коммунальной.