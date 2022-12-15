Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 декабря 2022 7:22

Кировских водителей предупредили об отключении светофоров на двух перекрестках

Оборудование планируют обновить в течение дня
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
На модернизацию светофоров в Кирове выделили 59 миллионов рублей

На модернизацию светофоров в Кирове выделили 59 миллионов рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове 15 декабря на двух перекрестках отключат светофоры. Как сообщили в городской администрации, оборудование планируют обновить в течение дня.

Уточняется, что светофоры не будут работать на пересечении улиц Карла Маркса и Милицейской, а также Базовой и Производственной. Водителей просят быть внимательными на перекрестках и руководствоваться знаками приоритета.

Отметим, что на модернизацию светофоров в Кирове выделили 59 миллионов рублей. До конца года оборудование планируют обновить еще на 10 участках. Так, работы завершаются на улицах Производственной и Коммунальной.