Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 декабря 2022 14:47

В Октябрьском районе Кирова устанавливают две 10-метровые ели

Горожан просят не ломать ветки и не уносить елочные игрушки
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Ели установили в местах проведения массовых мероприятий. Фото: admkirov.ru

Ели установили в местах проведения массовых мероприятий. Фото: admkirov.ru

В среду, 14 декабря, в селе Русском установили новогоднюю ель. Как сообщили в администрации Кирова, ветви украсили разноцветными шарами и гирляндами, а верхушку - красной звездой.

В скором времени новогодняя елка появится еще в одном населенном пункте Октябрьского района. Так, в ближайшие дни установка начнется в поселке Костино рядом с домом культуры.

Жителей попросили не ломать ветки и не уносить с собой елочные игрушки. Напомним, что с 15 декабря по 14 января в регионе состоится более двух тысяч праздничных мероприятий.