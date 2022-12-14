В Октябрьском районе Кирова устанавливают две 10-метровые ели

Ели установили в местах проведения массовых мероприятий. Фото: admkirov.ru

В среду, 14 декабря, в селе Русском установили новогоднюю ель. Как сообщили в администрации Кирова, ветви украсили разноцветными шарами и гирляндами, а верхушку - красной звездой.

В скором времени новогодняя елка появится еще в одном населенном пункте Октябрьского района. Так, в ближайшие дни установка начнется в поселке Костино рядом с домом культуры.

Жителей попросили не ломать ветки и не уносить с собой елочные игрушки. Напомним, что с 15 декабря по 14 января в регионе состоится более двух тысяч праздничных мероприятий.