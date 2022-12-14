В Кирове жители Чистых Прудов смогут сдать вторсырье на переработку

Все сырье должно быть чистым и сухим Фото: Анастасия Осипова

В субботу, 17 декабря, кировчане смогут сдать вторсырье на переработку. Как отметили в АО «Куприт», традиционная акция пройдет в микрорайоне Чистые Пруды.

С 10.00 до 12.00 у горожан примут чистые и компактно сложенные пластик, тетрапак, алюминий и другое. «Экомобиль» будет находиться во дворе за торговым центром по адресу: улица Чистопрудненская, 10.

Полный список принимаемого вторсырья:

- PET питьевой, PET прочий (1);

- Нефольгированные пакеты, упаковки любого цвета (2 HDPE, 4 LDPE, 5 PP);

- Фольгированная упаковка (4 С/LDPE и 5 С/PP);

- HDPE твердый флаконы (2);

- PP твердый (5);

- PS твердый (6) и PS вспененный (6);

- Макулатуру (архивы, газеты, журналы, тетради, книги без обложек); коричневый гофрокартон;

- Тетрапак без крышек (81, 82, 84);

- Алюминий (41);

- Жесть (40);

- Одежда, ветошь;

- Стекло по цветам.