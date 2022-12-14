В Кирове жители Чистых Прудов смогут сдать вторсырье на переработку

Все сырье должно быть чистым и сухим
Фото: Анастасия Осипова
В субботу, 17 декабря, кировчане смогут сдать вторсырье на переработку. Как отметили в АО «Куприт», традиционная акция пройдет в микрорайоне Чистые Пруды.
С 10.00 до 12.00 у горожан примут чистые и компактно сложенные пластик, тетрапак, алюминий и другое. «Экомобиль» будет находиться во дворе за торговым центром по адресу: улица Чистопрудненская, 10.
Полный список принимаемого вторсырья:
- PET питьевой, PET прочий (1);
- Нефольгированные пакеты, упаковки любого цвета (2 HDPE, 4 LDPE, 5 PP);
- Фольгированная упаковка (4 С/LDPE и 5 С/PP);
- HDPE твердый флаконы (2);
- PP твердый (5);
- PS твердый (6) и PS вспененный (6);
- Макулатуру (архивы, газеты, журналы, тетради, книги без обложек); коричневый гофрокартон;
- Тетрапак без крышек (81, 82, 84);
- Алюминий (41);
- Жесть (40);
- Одежда, ветошь;
- Стекло по цветам.