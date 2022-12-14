В Кировской области за сутки в авариях погибли два человека

Трагедия, в которой погибли два человека, произошла в Тужинском районе. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В Кировской области за сутки произошло пять ДТП, в которых два человека погибли и семь получили травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кировской области.

Так, 13 декабря в Омутнинском районе на автодороге «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» водитель автомобиля «Рено Логан» съехал с дороги и травмировался.

Трагедия произошла в этот день в Тужинском районе - на автодороге «Вятка» столкнулись автомобили ГАЗ и МАЗ. Водитель и девушка-пассажир автомобиля ГАЗ погибли.

В Советском районе на автодороге «Киров-Советск-Яранск» попали в аварию два встречных автомобиля «Шевроле Ланос» и «Фольксваген Пассат». Пострадал водитель автомобиля «Шевроле» - он получил травмы.

В Зуевском районе на автодороге «Киров-Фаленки» также столкнулись два автомобиля - «Лада Гранта» и ЗИЛ. В результате аварии водитель и пассажирка «Лады» травмировались.

В очередной раз Госавтоинспекция рекомендует кировчанам быть внимательными и осторожными на зимних трассах, соблюдать скоростной режим, избегать резкого торможения и маневров.