Кировская область стала третьей по индексу промышленного производства в ПФО

На профильном производстве в регионе работает больше 81 тысячи человек. Фото: Правительство Кировской области

Кировская область вышла на третье место по промышленному индексу в отрасли обрабатывающего производства в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщает правительство региона.

За 10 месяцев 2022 года индекс отрасли увеличился до 101,1%. В Приволжском федеральном округе показатель находится на уровне 100,4%. При этом в целом по России индекс составляет 99,3%. Лидерами по индексу в отрасли обрабатывающего производства в ПФО стали Республика Татарстан (109,6%) и Удмуртская Республика (107,2%).

Кировские обрабатывающие компании за 2022 год отгрузили химических веществ и продуктов на 296,7 миллиардов рублей. Это составляет 109,3% к уровню периода 2021 года.

На профильном производстве в регионе работает больше 81 тысячи человек. Средний оклад на предприятиях обрабатывающих отраслей превышает 40 тысяч рублей.

- Правительство принимает все меры для уменьшения влияния западных санкций на экономику, - отметил зампред регионального правительства Михаил Сандалов. - Исполнительная власть окажет помощь предприятиям по привлечению бюджетов для импортозамещающих проектов, открытию новых производств, а значит, новых рабочих мест.