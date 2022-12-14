Симаков о сносе голубятни на Дерендяева: «Другого варианта развития событий не вижу»

Голубятню, являющуюся самовольной постройкой, решили снести из-за будущего строительства детсада. Фото: t.me/simakov_kirov

Кировчане продолжают возмущаться из-за снесения самовольно построенной голубятни на улице Дерендяева. Ситуацию прокомментировал в своем телеграм-канале сити-менеджер Вячеслав Симаков.

- В настоящее время сооружение находится на муниципальной территории и никаких голубей там нет уже больше 10 лет. Территория, на которой она находится, будет использована для строительства здания детского сада. К слову, в микрорайоне рядом других, альтернативных детских садов в настоящее время нет, - написал глава горадминистрации.

Он также добавил, что голубятня в свое время была самостоятельно перестроена, а под ней выкопали яму, где хранятся банки с заготовками. Достопримечательностью сити-менеджер это строение не считает.

- Переносить из-за этого [сооружения] строительство образовательной организации также не имеет смысла. Другого варианта развития событий, как снос этого сооружения, я не вижу, - подытожил Симаков.