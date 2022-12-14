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НовостиОбщество14 декабря 2022 11:40

На агроферме в Малмыжском районе остановили падеж животных

Переданные недобросовестному арендатору коровы гибли от голода
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас животные получают корм вовремя, падеж остановился.

Сейчас животные получают корм вовремя, падеж остановился.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Малмыжском районе прекратился падеж животных на агрофирме «Калинино». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ранее в интернете распространилась информация, что животные, принадлежащие «Калинино», гибнут от голода. Стоит отметить, что агрофирма находится в процедуре банкротства. Как стало известно, ранее конкурсный управляющий передал имущество фирмы арендатору, который недобросовестно выполнял свои обязанности. В результате кормить животных стали нерегулярно. Сейчас падеж коров остановлен, они получают корм. Агрофирме помогают другие хозяйства района.

В пресс-службе правительства также добавили, что месяц назад проводились торги по продаже поголовья, но сделка не осуществилась. На минувшей неделе кредиторы решили возобновить процедуру реализации для дальнейшего производственного использования.