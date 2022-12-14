На агроферме в Малмыжском районе остановили падеж животных

Сейчас животные получают корм вовремя, падеж остановился. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Малмыжском районе прекратился падеж животных на агрофирме «Калинино». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ранее в интернете распространилась информация, что животные, принадлежащие «Калинино», гибнут от голода. Стоит отметить, что агрофирма находится в процедуре банкротства. Как стало известно, ранее конкурсный управляющий передал имущество фирмы арендатору, который недобросовестно выполнял свои обязанности. В результате кормить животных стали нерегулярно. Сейчас падеж коров остановлен, они получают корм. Агрофирме помогают другие хозяйства района.

В пресс-службе правительства также добавили, что месяц назад проводились торги по продаже поголовья, но сделка не осуществилась. На минувшей неделе кредиторы решили возобновить процедуру реализации для дальнейшего производственного использования.