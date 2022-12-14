Кировская компания устроила на работу экс-участкового с нарушением закона

Компания не сообщила о трудоустройстве экс-участкового на его бывшее место службы. Фото: Даниил ОПАРИН

Компания «КировГаз» выплатит штраф за то, что приняла на работу бывшего сотрудника правоохранительных органов и не сообщила об этом.

Недавно прокуратура Первомайского района города Кирова проверила фирму на предмет соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Как оказалось, компания работала с нарушениями.

Выяснилось, что руководство фирмы приняло на должность оператора АГЗС (автомобильная газозаправочная станция — Ред.) бывшего участкового. По закону, компания должна была сообщить о новом трудоустройстве в бывшее место службы мужчины. Но этого не произошло, за что руководство фирмы и поплатилось.

На главу «КировГаза» завели административное дело. Его обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.