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НовостиОбщество14 декабря 2022 10:55

Кировская компания устроила на работу экс-участкового с нарушением закона

Руководителю придется заплатить 20 тысяч рублей
Анастасия Николаенко
Компания не сообщила о трудоустройстве экс-участкового на его бывшее место службы.

Компания не сообщила о трудоустройстве экс-участкового на его бывшее место службы.

Фото: Даниил ОПАРИН

Компания «КировГаз» выплатит штраф за то, что приняла на работу бывшего сотрудника правоохранительных органов и не сообщила об этом.

Недавно прокуратура Первомайского района города Кирова проверила фирму на предмет соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Как оказалось, компания работала с нарушениями.

Выяснилось, что руководство фирмы приняло на должность оператора АГЗС (автомобильная газозаправочная станция — Ред.) бывшего участкового. По закону, компания должна была сообщить о новом трудоустройстве в бывшее место службы мужчины. Но этого не произошло, за что руководство фирмы и поплатилось.

На главу «КировГаза» завели административное дело. Его обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.