В Зуевском районе из-за короткого замыкания произошел смертельный пожар

По факту трагедии идет доследственная проверка. Фото: Следственный комитет Кировской области

В Зуевском районе мужчина погиб в пожаре, вызванном коротким замыканием. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

Трагедия произошла 13 декабре в селе Суна. Как сообщает ведомство, огонь вспыхнул в одном из жилых домов. На месте происшествия обнаружили тело 54-летнего мужчины.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за короткого замыкания в неисправном телевизоре. Сейчас устанавливаются точные причины трагедии и все обстоятельства.

- В очередной раз следственное управление СК России по Кировской области призывает граждан уделять больше внимания пожарной безопасности, - добавили в ведомстве.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.