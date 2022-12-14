В Нововятске установили фонари вдоль перехода через ж/д пути

Светильники заработают на постоянной основе в ближайшие дни. Фото: admkirov.ru

В Нововятске установили фонари на надземном пешеходном переходе через ж/д пути. Об этом сообщает горадминистрация.

Переход оборудовали светильниками на всем протяжении. В мэрии обещают, что в ближайшее время они заработают на постоянной основе.

Кроме того, работы ведутся и в других районах города. Так, фонари появились в Бахте на улицах Заречной, Терновой, Мелиораторов-1, Мелиораторов-2, Советской. Продолжается установка светильников вдоль детсадов №150, 154, 155. До конца года смонтируют освещение на катке в Кочуровском парке.

- В 2023 году светильники будут установлены еще на 25 объектах, среди которых деревни Кудино, Никуленки и Полевщина. На сегодня контракт с подрядной организацией уже заключен, - добавили в горадминистрации.