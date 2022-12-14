На ремонт дорог Кирова выделят больше 1 миллиарда рублей

Пешеходные зоны отреставрируют на улицах Кольцова, Ивана Попова, Лесозаводской, Мира и других. Фото: Кировская городская Дума

В 2023 году на ремонт дорог Кирова потратят более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщила горадминистрация.

В 2023 году будет введен в эксплуатацию Студенческий проезд и завершится строительство кольцевой развязки на улице Павла Корчагина. Также на текущий момент заключили контракт на капремонт улицы Крупской. Завершить работы планируют в июле.

-Планируется строительство улицы Солнечной на участке от улицы Воровского до улицы Производственной. Реализация проекта рассчитана на два года, - сообщил начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин.

План работ определили на два года - всего в списке более 120 участков дорог. К концу 2023 года реконструируют около 80% улично-дорожной сети областного центра, отметили в пресс-службе ведомства.

В следующем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Кирове отремонтируют 35 придомовых территорий. Пешеходные зоны отреставрируют на улицах Кольцова, Ивана Попова, Лесозаводской, Мира, Сормовской, Солнечной.

Добавим, в 2023 году завершится благоустройство Александровского сада, а в парке Кирова начнутся работы по строительству спортивной зоны.