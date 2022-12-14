160 кировчан покалечились из-за гололеда

Зимой число уличных травм увеличивается в 2-3 раза. Фото: Евгения ГУСЕВА

А за окном то дождь, то снег… Слова известной песни сейчас, как никогда лучше подходят для описания погоды за окном. В выходные Кировская область оказалась во власти мощных снегопадов, которые потом сменились небольшим потеплением и ледяными дождями. Как вывод: дороги и тротуары региона покрылись гололедом.

В Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии рассказали, что с начала осенне-зимнего сезона из-за наледи на дорогах покалечились уже 160 человек. 30 из них серьезно пострадали. Так, что им пришлось лечь в больницу.

Только за последние сутки в Центр обратились 27 человек, получившие травмы из-за гололеда. 11 из них пришлось госпитализировать.

По словам врачей, зимой число уличных травм увеличивается в 2-3 раза. Некоторые могут отделаться просто синяками. В других же случаях все намного серьезнее: люди ломают лодыжки, ключицы и кости голени, получают ушибы, вывихи, растяжения и т. д. Нередко прогулка по наледи заканчивается для пострадавших сотрясением мозга.

- Если вы всё же пострадали при падении на гололедице, не терпите болевые ощущения, самостоятельно обращайтесь в клинику или вызывайте бригаду скорой медицинской помощи, - советуют медики.