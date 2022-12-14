Кировчанину вынесли приговор за пьяное вождение

Автомобиль у виновного конфисковали в пользу государства. Фото: Прокуратура Кировской области

В поселке Даровской суд признал виновным 45-летнего местного жителя, арестованного Госавтоинспекцией за вождение в нетрезвом виде. Мужчина неоднократно нарушал правила ПДД, сообщили в прокуратуре Кировской области.

- В вечернее время 13 августа 2022 года осужденный, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем «ВАЗ 2114», - говорится в сообщении ведомства.

Кировчанин ездил в таком виде по дорогам поселка, пока его не задержали сотрудники ГИБДД. Инспекторы выяснили, что нарушитель уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде по статье 254.1 УК РФ (Управление автомобилем в состоянии опьянения).

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года. По статье 104.1 УК РФ (Конфискация имущества) автомобиль перешел в собственность государства.

Напомним, подобный инцидент произошел недавно в Нагорском районе. Там мужчина не в первый раз в пьяном состоянии сел за руль «Лады Калины». Суд назначил ему наказание - 200 часов обязательных работ с лишением прав на 3 года.