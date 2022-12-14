В Кирове в 2023 году откроют две «умные» спортплощадки

Комплексы занимают площадь 1,5 Га. Фото: admkirov.ru

Как сообщает горадминистрация, одну из площадок разместят в Лянгасово, на стадионе «Локомотив». Вторую - в Нововятске, на стадионе СШОР №8.

Площадь комплексов составит 1,5 Га. Часть территории занимает футбольное поле с искусственным покрытием, оснащенное дренажной системой. На каждой площадке также оборудуют легкоатлетические дорожки, места для занятий баскетболом и волейболом, воркаутом, тренажеры. На территории предусмотрены крытая трибуна, система видеонаблюдения и ограждение по периметру.

Кроме того, на площадке будет работать Wi-Fi, а на каждом тренажере будет специальный QR-код. Отсканировав его, посетитель перейдет на сайт с упражнениями для людей любого возраста.

На данный момент уже заключены контракты на поставку оборудования, а к концу года будет готова проектно-сметная документация. Планируется, что «умные» площадки откроются к началу следующего учебного года.