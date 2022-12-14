В Кировской области отремонтировали более 222 километров дорог

5,2 миллиарда рублей выделили из бюджета на ремонт дорог. Фото: Правительство Кировской области

В текущем году в Кировской области реконструировали 222,7 километра дорог. Об этом сообщает правительство региона.

5,2 миллиарда рублей выделили профильному ведомству на ремонт дорог, семи мостов, а также на мероприятия по обеспечению безопасности движения. Стоит отметить, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется по Указу Президента РФ.

Губернатор области также поручил чиновникам разработать пятилетний план ремонта дорожного полотна. Александр Соколов отметил, что жители региона должны знать, где и когда будут отремонтированы дороги, чтобы более комфортно передвигаться по ним.