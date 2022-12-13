В Кирове завершился первый этап Кубка России по ледолазанию

Соревнования стали отборочными в сборную команду РФ. Фото: Правительство Кировской области

В Кирове состоялся первый этап Кубка России, юношеские соревнования и первенство России по ледолазанию. Об этом сообщило правительство области.

За медали боролись 80 спортсменов из Кировской, Московской, Томской, Кемеровской, Новосибирской, Ленинградской, Иркутской областей и Татарстана.

Спортсмены из нашего региона завоевали медали во всех соревнованиях.

Мария Толоконникова получила золотую медаль в категории «трудность».

Серебро досталось Дарье Глотовой и Вадиму Мальщукову, на третьем месте – Полина Братухина. В категории «скорость» Мария Толоконникова заняла второе место, а Вадим Мальщуков – третье.

На первенстве России в категории «скорость» золотые медали получили кировчанки Полина Братухина и Арина Колегова, серебро – Дарья Глотова, бронзу – Анна Алцыбеева.

Первое место на юношеских соревнованиях в категории «трудность» заняли Дарья Глотова и Арина Колегова, второе – Полина Братухина, третье – Анна Алцыбеева. В категории «скорость» бронзовую медаль получила Анастасия Мельникова.

Соревнования стали отборочными в сборную команду РФ.

Следующий старт пройдет в Тюмени с 16 по 18 декабря, где спортсмены будут покорять высоту в формате «боулдеринг» - в течение всего дня с небольшим перерывом на отдых.