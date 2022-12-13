Кировчане в 2022 году зарабатывали в среднем 47 тысяч в месяц

В среднем жители региона получали с января по сентябрь 2022 года 42,1 тысячи в месяц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году жители Кировской области зарабатывали в среднем 42 тысячи рублей. Такие выводы сделали специалисты Кировстата.

Для исследования взяли временной период с января по сентябрь. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата сотрудников организаций, чья средняя численность превышает 15 человек, составила в целом по области 42,1 тысячи рублей. Эксперты отмечают, что этот показатель превосходит данные прошлого года на 12,1%.

Самая высокая среднемесячная зарплата - в Мурашинском муниципальном округе: 48,6 тысячи в месяц. Такой уровень наблюдался в организациях, занимающихся транспортировкой и хранением, и обрабатывающих предприятиях. Наименьшая зарплата - в Санчурском муниципальном округе. Минимальные выплаты зафиксированы в компаниях, занимающихся профессиональной, научной и технической деятельностью.

В Кирове средняя оплата труда составила 47,4 тысячи рублей в месяц. Самые высокооплачиваемые должности оказались в организациях, добывающих полезные ископаемые, а также занимающихся финансовой и страховой деятельностью.

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