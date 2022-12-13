В Кирове временно сузят участок улицы Казанской

Ограничения вступят в силу с 14 декабря. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове частично ограничат движение по улице Казанской. Об этом сообщает филиал ПАО «Т Плюс».

Как информирует организация, проезжую часть по Казанской со стороны дома №62 планируется временно сузить. Все из-за возникшей необходимости ремонта участка тепловой сети. С учетом проведения работ, а также восстановления дорожного покрытия, движение будет ограничено с 14 по 28 декабря.

Автомобилистов просят учитывать информацию при выборе маршрута.

Ранее мы сообщали, что в Чистых прудах произошел прорыв на сетях теплоснабжения. Подробнее об этом - здесь.