В Кирове продали 33,5 килограммов сыра неизвестного происхождения

Предпринимателю выдали предостережение о нарушении требований по указанию сырья на упаковке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По данным управления Россельхознадзора по Кировской области, предпринимательница из Кирова ИП Федина И.Г. изготовила в октябре и ноябре текущего года 33,5 килограммов сыра «Качотта» и «Кесо Бланко». Однако на упаковках не указала информации о сырье, которое использовалось для производства.

Сыр попал на полки магазинов, принадлежавших ИП Фединой. Две торговые точки находятся в ТК «ЭкоЯрмарка» и на Фермерском рынке Кирова.

Стоит отметить, что отсутствие сырья на упаковке пищевой продукции является нарушением Закона «О ветеринарии» и требований технического регламента «О безопасности пищевой продукции».

В результате предпринимательнице выдали предостережение о нарушении обязательных требований по указанию сырья на упаковке продукта.