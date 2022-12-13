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НовостиОбщество13 декабря 2022 12:26

Жители Чистых прудов остались без отопления из-за прорыва на сетях

Специалисты устраняют дефект
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Подачу ресурса планируют возобновить к 17 часам.

Подачу ресурса планируют возобновить к 17 часам.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Чистых прудах на теплосетях произошел прорыв. О происшествии сообщает администрация Кирова.

Без ресурса остались около 15 тысяч жителей микрорайона. В некоторые дома приостановили подачу ресурса, без него также остались два детсада и школа №25, попавшие в зону отключения.

Мэрия сообщает, что специалисты ресурсоснабжающей компании приступили к устранению дефекта в камере на улице Ивана Попова. Планируется, что подачу отопления восстановят сегодня, 13 декабря, к 17.00.