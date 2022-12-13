Жители Чистых прудов остались без отопления из-за прорыва на сетях

Подачу ресурса планируют возобновить к 17 часам. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Чистых прудах на теплосетях произошел прорыв. О происшествии сообщает администрация Кирова.

Без ресурса остались около 15 тысяч жителей микрорайона. В некоторые дома приостановили подачу ресурса, без него также остались два детсада и школа №25, попавшие в зону отключения.

Мэрия сообщает, что специалисты ресурсоснабжающей компании приступили к устранению дефекта в камере на улице Ивана Попова. Планируется, что подачу отопления восстановят сегодня, 13 декабря, к 17.00.