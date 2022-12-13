В Кировской области очистили более 14 километров береговой линии

Кировчане собрали с береговой линии более 1287 кубометров отходов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области расчистили от мусора более 14 километров берегов. Об этом сообщает правительство Кировской области.

По данным минэкологии региона, в текущем году в рамках акции «Вода России» в нашем регионе прошло 186 мероприятий по сбору мусора на 190 водных объектах.

Общая площадь очищенных территорий - 635764 квадратных метра, а протяженность очищенных берегов - 14.1 км. 4702 жителя нашего региона приняли участие в экологической акции и всего собрали 1287,8 кубометров отходов.

Лидерами стали Афанасьевский, Белохолуницкий, Зуевский, Кирово-Чепецкий, Лузский, Омутнинский районы и Киров.

Стоит отметить, что акция проводится уже девятый год подряд. Сегодня «Вода России» - крупнейший в стране волонтерский проект, к которому присоединились уже более восьми миллионов человек.