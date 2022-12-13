В Куменском районе появилась памятная доска директору племзавода «Октябрьский» Николаю Рослякову

Николай Росляков более 30 лет руководил племзаводом «Октябрьский». Фото: Правительство Кировской области

В поселке Вичевщина Куменского района открыли мемориальную доску в память о почетном гражданине Кировской области, председателе племзавода «Октябрьский» Николае Рослякове.

Министр сельского хозяйства области Евгений Софронов отметил, что под руководством Николая Николаевича племзавод стал одним из крупнейших предприятий по производству молока, лидером по урожайности зерновых в регионе.

- Председатель всегда отличался неиссякаемой энергией, стремлением к развитию и упорством в достижении цели, - отметил министр.

Николай Росляков начал работать на предприятии в 1971 году инженером-механиком. В 1977 году он возглавил племзавод и более 30 лет был бессменным руководителем «Октябрьского».

Заслуги Рослякова отмечены различными наградами - орденом «Знак Почёта», званием «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другими.