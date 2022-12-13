Более 20% учеников из 116 классов кировских школ учатся на дому

Многие классы ушли на «удаленку», а в некоторых заведениях очное обучение временно прекратили вовсе. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове дети уходят на «удаленку» из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает горадминистрации.

Наибольший темп прироста отмечен среди детей в возрасте 7-14 лет. Всего по состоянию на 13 декабря заболели острыми респираторными инфекциями 10,3% от общего количества кировских школьников. В связи с этим более 20% учеников 116 классов в 30 образовательных учреждениях находятся на дистанционном обучении. А в Железнодорожном образовательном центре уроки в очной форме полностью приостановили с 13 по 19 декабря.

Что касается детсадов: от общего количества воспитанников заболели 7,3% детей. 18 групп в двух учреждениях разобщены. А детсад №225 в Сидоровке с сегодняшнего дня вновь принимает детей.