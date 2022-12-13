В Кирове проверили качество горячего питания в школах

Проверки прошли в 33 школах. Фото: duma.mo-kirov.ru

Кировские депутаты проверили, как кормят школьников. 14 народных избранников посетили 33 учебных заведения города.

В ходе рейдов проверялось соблюдение правил личной гигиены, обустройство пищеблоков, соответствие блюд разработанным рекомендациям, их температурный режим. В результате нарушений не нашли, однако есть другая проблема - нехватка работников и недостаточное количество нужного оборудования. Кроме того, дети плохо едят или вовсе отказываются от каш, супов, творожных запеканок, пудингов с изюмом.

- Причина не в том, что они неправильно или плохо приготовлены. Отказ от некоторых блюд, как правило, кроется во вкусовых предпочтениях детей: дома они предпочитают фаст-фуд, пельмени и сосиски. Это подтвердили и родители, с которыми нам удалось пообщаться. Но приготовление таких блюд СанПин не предусмотрено, - рассказала заместитель председателя Кировской городской Думы Лариса Копысова.

Еще одна причина - ранняя подача завтраков и обедов. Школьники просто не успевают проголодаться, поскольку в пищеблок отправляются сразу после первого и второго урока.