В Кирове создадут систему экопросвещения детей

Вопрос обсудили на заседании комиссии по соцсфере в Гордуме. Фото: duma.mo-kirov.ru

В Кирове собираются разработать систему экопросвещения детей. Вопрос обсудили на заседании комиссии депутатов Гордумы после посещения центра «Вятка без мусора».

- Необходимо понять, что можно сделать для формирования культуры обращения с ТКО у детей, потому что эти навыки должны закладываться с детства. Пока работа ведется бессистемно, - заметила глава города Елена Ковалева.

Согласно информации департамента образования, экопросвещение школьников реализуется на уроках химии, биологии, географии. В некоторых учебных заведениях есть курсы экологии. Для детей регулярно проводят тематические конкурсы, акции, классные часы, экодиктанты, олимпиады. В детсадах малышей знакомят с окружающим миром.

Так, к примеру, в школах №22 и 26 стоят контейнеры для раздельного сбора отходов. В школе №74 ученики собирают бумагу и пластик, а учреждение отправляет их на переработку, реализуя различные проекты на вырученные деньги. В большинстве учебных заведений проводят сбор макулатуры, отработанных батареек, пластиковых крышек.

- Предлагаю департаменту образования обобщить весь имеющийся опыт, в том числе других регионов и сформировать систему экологического просвещения наших школьников и даже дошколят. Если для этих целей потребуются методические пособия или что-то другое, будем изыскивать средства, - подытожила Елена Ковалева.