В Тужинском районе два человека погибли в ДТП с фурой

Одна из машин вспыхнула после столкновения. Фото: ГИБДД Кировской области

В Тужинском районе в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 13 декабря в 10.15. На 218 км федеральной трассы «Вятка» столкнулись МАЗ и «Газель». Судя по фотографиям с места происшествия, в результате одна из машин вспыхнула. В результате случившегося погибли два человека - водитель и пассажир «Газели».

Сейчас на месте аварии работает полиция. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулировочные действия, движение по трассе частично ограничено. Все условия и причины совершения ДТП устанавливаются.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.