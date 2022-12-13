Житель Фаленок повторно попал в колонию за неуплату алиментов

Суд вынес приговор: пять месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Фаленках 33-летнего мужчину повторно приговорили к лишению свободы за очередную неуплату алиментов. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Как стало известно, у мужчины есть 14-летний сын. Житель Фаленок с июля 2021 по март 2022 года уклонялся от уплаты алиментов на ребенка, в результате чего накопился долг в размере более 90 тысяч рублей. Ранее он уже пытался избежать своих обязанностей, отчего привлекался к административной и уголовной ответственности.

В итоге суд признал мужчину виновным и назначил наказание: пять месяцев лишения свободы. Почти полгода неплательщик проведет в колонии-поселении. Нерадивый отец попытался обжаловать приговор, однако жалобу отклонили, оставив решение в силе.