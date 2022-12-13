В Малмыже за уклонение от надзора бывший осужденный вернется в колонию

Мужчину осудили за то, что без он разрешения надзорных органов покинул пределы Кировской области. Фото: Прокуратура Кировской области

35-летний житель Малмыжа отправится в колонию на полгода за уклонение от надзора после освобождения. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как пояснили в ведомстве, мужчина, ранее осужденный за преступления против личности, вышел из тюрьмы в апреле 2021 года.

После освобождения суд запретил осужденному выезжать за пределы района до 2026 года.

Но в ноябре 2021 года бывший преступник уехал без разрешения из Кировской области.

Верхнекамский районный суд приговорил мужчину к шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима по статье «Уклонение от административного надзора».

Осужденный попытался обжаловать приговор, но его апелляцию отклонили.