Руководители и менеджеры: кому в Кирове готовы платить больше всех в декабре

Эксперты назвали вакансии с оплатой до 100 тысяч рублей в месяц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каким специалистам в Кирове готовы платить больше всех? На вопрос ответили эксперты портала SuperJob, составив топ-5 самых «дорогих» вакансий декабря.

На первом месте - начальник производства с оплатой 85-100 тысяч в месяц. Из требований - опыт работы от шести лет и выше, высшее образование. На втором и месте - менеджеры с зарплатой от 65 и 60 тысяч в месяц соответственно.

Четвертое место досталось вакансии директора магазина. Ему готовы платить в месяц 56600 рублей за организацию эффективной работы в торговой точке и контроль персонала.

Замыкает топ должность инженера-энергетика, который сможет получать от 55 тысяч рублей в месяц.

Как отметили аналитики, в декабре в топе наиболее высоких зарплатных предложений по стране оказались вакансии руководителей, менеджеров по продажам, программистов, инженеров, водителей.