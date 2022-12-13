Следователи устанавливают причины трагедии. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове женщина погибла в пожаре в собственной квартире. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Происшествие случилось утром 12 декабря. Огонь вспыхнул в одной из квартир по улице МОПРа. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 36-летней женщины.

По факту трагедии начата доследственная проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства случившегося. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем при курении в пьяном состоянии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Всего, по данным регионального ГУ МЧС, за минувшие сутки в Кировской области произошло три пожара, два из них - в жилых домах.