В Кирове 13 декабря без воды останутся сотни кировчан

В большинстве случаев отключения займут весь день.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
13 декабря в десятках домов пропадет холодная вода. Об отключениях сообщает «Водоканал».
Из-за ремонтных работ параметры подачи изменят по следующим адресам:
Дороничи с 09.00 до 15.00
- Мира, 2, 2/А, 4, 6, 8;
- Павла Садакова, 17, 19, 21, 12, 25.
Октябрьский район с 09.00 до 18.00
- Студенческий проезд, 7, 8, 9, 1, 10/1, 11, 11А, 12, 14, 16, 18;
- Ломоносова, 16А, 16А/1, 16А/2, 18А;
- Московская, 139.
Ленинский район с 09.00 до 19.00, частный сектор
- Новая, 1А, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
- Щетинская, 15;
- Чудесная, 1, 2, 3;
- Трудовая, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
- Московская, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.
Нововятский район (сторонние организации) с 08.00 до 17.00
- Ленина, 13, 15, 17;
- Октябрьская, 11, 15, 15 А, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29А, 31;
- Коммунистическая, 32;
- Кирова, 2-23.
Кроме того, не запланированы, но возможны изменения параметры подачи холодной воды по следующим адресам:
- Студенческий проезд, 3, 3А, 4, 5, 6;
- Ломоносова, 12, 12А;
- Лепсе, 56, 58, 58/2, 60, 60А, 62.
Место подвоза воды можно узнать здесь.