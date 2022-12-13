В Кирове 13 декабря без воды останутся сотни кировчан

В большинстве случаев отключения займут весь день. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

13 декабря в десятках домов пропадет холодная вода. Об отключениях сообщает «Водоканал».

Из-за ремонтных работ параметры подачи изменят по следующим адресам:

Дороничи с 09.00 до 15.00

- Мира, 2, 2/А, 4, 6, 8;

- Павла Садакова, 17, 19, 21, 12, 25.

Октябрьский район с 09.00 до 18.00

- Студенческий проезд, 7, 8, 9, 1, 10/1, 11, 11А, 12, 14, 16, 18;

- Ломоносова, 16А, 16А/1, 16А/2, 18А;

- Московская, 139.

Ленинский район с 09.00 до 19.00, частный сектор

- Новая, 1А, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

- Щетинская, 15;

- Чудесная, 1, 2, 3;

- Трудовая, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

- Московская, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

Нововятский район (сторонние организации) с 08.00 до 17.00

- Ленина, 13, 15, 17;

- Октябрьская, 11, 15, 15 А, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29А, 31;

- Коммунистическая, 32;

- Кирова, 2-23.

Кроме того, не запланированы, но возможны изменения параметры подачи холодной воды по следующим адресам:

- Студенческий проезд, 3, 3А, 4, 5, 6;

- Ломоносова, 12, 12А;

- Лепсе, 56, 58, 58/2, 60, 60А, 62.

Место подвоза воды можно узнать здесь.