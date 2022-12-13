В Кирове 13 декабря десятки домов останутся без электроэнергии

Срок отключений составит от двух до семи часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 13 декабря, АО «Горэлектросеть» проведет в Кирове плановые отключения электроэнергии. Такие меры связаны с плановым и капитальным ремонтом оборудования.

Уточняется, что без ресурса останутся дома в четырех районах города. Срок отключений составит от двух до семи часов. Потребители могут уточнить информацию по номерам: 564-034, 255-977.

Полный список адресов:

13:00 - 15:30 - Чистые Пруды пос., Согласия ул., Садовый пер., ул.Советская; Хвойная ул.;

09:00 - 16:00 - Пятницкая ул., 2а; Казанская ул., 67;

09:00 - 12:00 - Богородская д., Татьяны Войновой ул., 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15; Богородская ул., 2д, 2ж, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е;

13:00 - 16:00 - Сошени пос. Трудовая ул.,38;

09:00 - 12:00 - Коминтерн пос., Павла Корчагина ул., 55, 55а.