В новогодние праздники мусорные полигоны в Кировской области будут работать круглосуточно

Автопарк мусоровозов в Кировской области составляет 166 единиц спецтехники. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Новогодние праздники - это не только отдых и веселье. В эти дни своеобразную проверку проходят многие муниципальные и региональные службы, отвечающие за благосостояние Кирова и районов.

В начале года под особым контролем находится все — и уборка дорог, и вывоз снега. Но в последнее время внимание кировчан больше приходится на вывоз мусора, вернее на его отсутствие после праздника.

Ярким примером случит начало 2021 года - тот мусорный коллапс (хотя, по словам властей его и не было) жители Кировской области запомнили надолго. Контейнерные площадки регионального центра буквально утопали в пакетах с отходами, которые никто не торопился вывозить. В районах ситуация была еще хуже.

В региональном правительстве обещают - в этом году такого не будет. По словам чиновников, подрядчики (да, не один регоператор!) на 100% готовы к повышенным нагрузкам.

- Для подготовки к транспортированию отходов территория Кировской области была поделена на 5 лотов. Один лот – город Киров – регоператор будет обслуживать самостоятельно, в середине декабря он начнет полностью транспортировать ТКО из Кирова. По остальным лотам на торгах будут отобраны перевозчики, - сообщила и.о. министра охраны окружающей среды области Кировской области Алла Албегова.

По словам властей, договоры по всем лотам заключат до конца года, после чего начнется бесперебойная работа - полигоны будут работать круглосуточно.

Отметим, что парк мусоровозной техники в Кировской области составляет 166 единиц, создан резерв из 13 мусоровозов. Подготовлено 36 маршрутов по вывозу ТКО. Водители уже прошли обучение по своим маршрутам.