Прокуроры помогли восстановить трудовые права сотруднице тубдиспансера

По решению суда женщине выплатили более 250 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура Кировской области помогла бывшей сотруднице Областного клинического противотуберкулезного диспансера восстановить нарушенные трудовые права. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Женщину уволили без соблюдения Трудового кодекса, а также не доплатили большую часть зарплаты. Бывшая сотрудница медучреждения обратилась в прокуратуру с просьбой помочь ей восстановить свои права.

Стоит заметить, что женщина до этого уже обращалась в суд, но ее иск не удовлетворили.

Сейчас же Кировский областной суд признал требования работницы законными и отменил ранее выданное решение своих коллег.

В пользу потерпевшей взыскали компенсацию недополученного заработка и морального вреда. В сумме это составило более 250 тысяч рублей.