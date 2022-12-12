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НовостиОбщество12 декабря 2022 15:10

Прокуроры помогли восстановить трудовые права сотруднице тубдиспансера

Женщину незаконно уволили, не выплатив ей часть зарплаты
Анастасия САЛУН
По решению суда женщине выплатили более 250 тысяч рублей.

По решению суда женщине выплатили более 250 тысяч рублей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура Кировской области помогла бывшей сотруднице Областного клинического противотуберкулезного диспансера восстановить нарушенные трудовые права. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Женщину уволили без соблюдения Трудового кодекса, а также не доплатили большую часть зарплаты. Бывшая сотрудница медучреждения обратилась в прокуратуру с просьбой помочь ей восстановить свои права.

Стоит заметить, что женщина до этого уже обращалась в суд, но ее иск не удовлетворили.

Сейчас же Кировский областной суд признал требования работницы законными и отменил ранее выданное решение своих коллег.

В пользу потерпевшей взыскали компенсацию недополученного заработка и морального вреда. В сумме это составило более 250 тысяч рублей.