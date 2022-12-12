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НовостиОбщество12 декабря 2022 15:18

В Кирове полиция просит откликнуться кировчан, оказавших помощь спасшемуся рыбаку

Двоих мужчин, которые плыли с ним в одной лодке, разыскивают уже полтора месяца
Анастасия САЛУН
Двух пропавших рыбаков до сих пор ищут

Двух пропавших рыбаков до сих пор ищут

Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Кирове полиция просит содействие в поиске свидетелей, которые помогли тонувшему рыбаку добраться до дома.

По данным транспортной полиции УМВД России по Кировской области, 29 октября возле поселка Разбойный Бор Оричевского района моторная лодка опрокинулась вместе с четырьмя мужчинами. Одному из них удалось выплыть и добраться до берега. Тело другого обнаружили на берегу Вятки.

Двое других рыбаков до сих пор считаются пропавшими без вести, хотя прошло уже около полутора месяцев. Моторную лодку, на которой ехали мужчины, также не нашли.

Поиски ведутся все это время, но пока безрезультатно.

Сотрудники транспортной полиции просят откликнуться кировчан, которые утром 29 октября помогли спасшемуся рыбаку добраться до дома.

Сообщить информацию можно по телефонам: 8-8332-64-20-97 или 8-922-920-89-92.