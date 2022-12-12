Кировские УК могут заплатить до 300 тысяч рублей за неубранный во дворе снег

За уборку снега во дворах отвечают управляющие организации - УК, ТСЖ или ЖСК. Фото: kirovreg.ru

Кировские управляющие компании могут заплатить до 300 тысяч рублей за отсутствие уборки снега во дворах. Об этом сообщает областное правительство.

Если во дворе не убирают снег, жильцы дома могут обратиться в управляющую организацию с претензией. Контакты обычно указаны на квитанциях ЖКХ. Жалоба может быть как одиночной, так и коллективной. В случае, если УК игнорирует обращение, можно перенаправить заявление в местную администрацию и Госжилинспекцию.

- За нарушения требований действующего законодательства для лиц, ответственных за содержание общего имущества многоквартирных домов, предусмотрена административная ответственность, - комментирует ГЖИ.

Виды наказания для разных форм управления следующие:

- если УК - лицензиат: должностным лицам грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей либо дисквалификация на три года; юрлицам - штраф от 250 до 300 тысяч;

- если домом управляет ТСЖ, ЖСК: должностные лица заплатят от 4 до 5 тысяч рублей, юрлица - от 40 до 50 тысяч.